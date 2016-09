Overval op ’Tak’ Blaricum goed voorbereid

foto’s Henk Runhaar ’d Ouwe Tak, ’verstopt’ in het oude dorp van Blaricum. Bekijk Fotoserie

BLARICUM - Café d’Ouwe Tak, ’verstopt’ in het oude dorp van Blaricum, was in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit van een professionele overval. De twee daders gingen er vandoor met duizenden euro’s kermisomzet en de voorraad sigaretten en shag.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 17:09 (Update 2-9-2016, 17:12)

De overval lijkt zorgvuldig voorbereid. Toen de laatste medewerker rond één uur ’s nachts het café afsloot en via de achterkant richting zijn auto liep, werd hij opgewacht. De criminelen, uitgerust met bivakmutsen, een pistool en een honkbalknuppel, hadden zich verstopt...