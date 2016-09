Meer horeca aan de Kerkbrink in Hilversum

HILVERSUM - De Kerkbrink in Hilversum moet volledig in het teken komen te staan van cultuur en culinair. Voor verkeer is dan geen plek meer op het plein. Ook fietsers zullen dan op delen van het plein geweerd worden. Alleen zo kan de Kerkbrink een aantrekkelijk plein worden, vindt centrumwethouder Floris Voorink.

Door Susanne van Velzen - 2-9-2016, 16:15 (Update 2-9-2016, 16:15)

De komende maanden gaat de gemeente met culturele clubs en partijen rond het plein in gesprek om te polsen of een volledig culinair en cultureel plein haalbaar is. Eén van de ideeën is om het plein compacter en daardoor gezelliger te maken. Ook moeten pilaren, muurtjes en hekjes verdwijnen.