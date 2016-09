’Argentijnse’ meesters in Tindalvilla Bussum

Foto Carel Kraayenhof Carel Kraayenhof.

BUSSUM - Het dertigste Tindal kamermuziekseizoen wordt zaterdag 10 september geopend door twee meesters van de Argentijnse volksmuziek en tango; gitarist Leonardo Bravo en bandoneonspeler Carel Kraayenhof.

Door Joyce Huibers - 2-9-2016, 19:29 (Update 2-9-2016, 19:29)

Het duo speelt in de Tindalvilla in Bussum Argentijnse klassieke- als volksmuziek met werken van onder andere Astor Piazolla, Aguirre, Sinesi, Perez, Bravo en Kraayenhof.

Sinds het huwelijk van Willem Alexander en Maxima, kent heel Nederland de bandoneonspeler, maar daarvoor had hij zijn sporen in Argentinië al ruim verdiend.

Het was Astor Piazzolla die Kraayenhof in 1988 een duwtje in de rug gaf. Zijn Sexteto Canyengue behoort inmiddels tot de tango wereldtop en als solist is hij ontdekt door topdirigenten en popartiesten zoals Sting.

De Argentijnse Bravo is naast gitarist ook arrangeur en componist en won eerste prijzen in prestigieuze klassieke gitaar competities. Als performer maakte hij carrière als solist en met het geven van masterclasses. Sinds 2009 is hij professor aan de Music Academy in Tokio.

Het concert van beide heren begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 25 euro en zijn te reserveren via www.tindal.nl