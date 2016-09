Getipt: Kunstmarkt tijdens het Havenfestival in Huizen

foto pr Maja Boot doet tijdens de kunstmarkt een workshop voor kinderen.

HUIZEN - Wekelijks laat De Gooi- en Eemlander in de rubriek ’Getipt’ iemand aan het woord die enthousiast is over een cultureel evenement in de regio. Dat kan een toneelstuk zijn, een expositie of een concert. Deze week: Olga Dol over de kunstmarkt tijdens het Havenfestival (17 september) in Huizen met kraampjes van 22 kunstenaars en workshops voor kinderen.

Door Marit Versteeg - 2-9-2016, 15:21 (Update 2-9-2016, 15:21)

,,Vorig jaar hadden we voor het eerst een kunstmarkt tijdens het Havenfestival, maar toen stonden de kraampjes een beetje verdeeld over het terrein....