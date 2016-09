Loosdrechter Ernst Kasteleijn is ernstig besmet met het Volvovirus

foto studio kastermans/ben den ouden Het Volvomuseum van Loosdrechter Ernst Kasteleijn is open op zaterdag en op afspraak.

LOOSDRECHT - Op Industrieterrein De Zodde in Loosdrecht huist het Volvomuseum van Ernst Kasteleijn. Een bijzonder museum vol oldtimers en andere spullen van het Zweedse merk. Loosdrechter Kasteleijn, kan uren praten over zijn pronkstukken. ,,Als ik hier ruimte had voor driehonderd Volvo’s, zouden ze er staan.”

Door Stijn Keuris - 3-9-2016, 7:00 (Update 3-9-2016, 8:01)

Hij weet nog precies wanneer het virus toesloeg. Het was raak toen Ernst Kasteleijn als klein jongetje leerde schrijven. Omdat hij een late leerling was sloeg hij de eerste klas over en werd hij door een...