Eigenaren d’Ouwe Tak: ’Leed na overval verschrikkelijk’

BLARICUM - ,,Wat erg voor jullie. Ongelooflijk zoiets. Ik krijg er kippenvel van.’’ De ene na de andere buurvrouw komt eigenaren Hennie en Marise van de Koot van Blaricums café d’Ouwe Tak sterkte wensen. De gewapende overval ’s nachts was gisteren het gespek van de dag in het dorp.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 13:12 (Update 2-9-2016, 14:08)

Eigenaren en personeel ’d Ouwe Tak aangeslagen, tweede beroving dorpscafé in zeven jaar

Dat geldt zeker voor de eigenaren en hun personeel. Normaal is het café pas in de loop van de middag open. Nu is het ’s morgens om tien uur al ’spits’. De ’stamtafel’ doet dienst als verzamelplek.

Wat overheerst, is de zorg over de collega die met de overvallers werd geconfronteerd. ,,Hij lag pas om vijf uur in bed. Kon geen oog dichtdoen. Het geld, de sigaretten, daar komen we wel weer overheen. Maar het leed dat hem is aangedaan, is verschrikkelijk’’, zegt Marise van de Koot terwijl ze even vol schiet.

De overvallers wachtten de medewerker rond één uur ’s nachts op achter een heg in het steegje aan de achterkant van het café. Bivakmutsen op, een pistool en een honkbalknuppel in de aanslag. Ze dwongen de ervaren medewerker (46) de net door hem afgesloten zaak weer te openen. Op de bovenverdieping moest hij de kluis openen. De overvallers verdwenen met duizenden euro’s aan tijdens de kermis vorige week verdient cash geld en de voorraad sigaretten en shag.

,,Hennie pepert ons altijd in dat we niet de held uit moeten hangen. Al gaat het maar om de fooienpot. Gelukkig is hij fysiek ongedeerd, maar dit hakt er wel in’’, zegt een medewerker, ook niet meer ’piep’. Er werkt trouwens helemaal geen jong spul bij ’d Ouwe Tak, een bewuste keuze van de eigenaren. ,,Ervaring, kwaliteit’’, motiveert Hennie.

Wat het allemaal extra erg maakt, is dat de medewerker in kwestie zeven jaar geleden ook al te maken kreeg met criminelen in het dorpscafé. ,,Hij woonde toen nog boven de zaak. Ze kwamen met koevoeten binnen via de zijdeur. Boven hebben ze de kluis meegenomen. Dachten ze. Het was een wapenkast van onze schietvereniging. De twee geweren zijn nooit teruggevonden, de kast wel’’, vertellen de eigenaren.

Ook via sociale media stromen de blijken van medeleven binnen. Maar ook tips over de identiteit van de overvallers. ,,Er wordt zelfs een naam genoemd.’’