Feestje Westland Kaas met 150 Huizers

HUIZEN - Westland Kaas uit Huizen bestaat 80 jaar en viert dat zaterdag 10 september met Huizers die dit jaar 80 zijn (geworden). Dat gebeurt tijdens de Huizer Dag in theater Graaf Wichman en restaurant de Wok.

Door Edward de Vries Lentsch - 2-9-2016, 12:36 (Update 2-9-2016, 12:36)

,,Honderd tachtigers hebben zich aangemeld, na een uitnodiging die de gemeente Huizen voor ons heeft verstuurd’’, aldus Monica van Alewijn van het organiserende Westland Familie Fonds. ,,In totaal 150 mensen want de tachtigers mochten ook een gast aanmelden. Die aanmelding is gesloten.’’ Het feestje bestaat onder andere uit terugblikken op 80 jaar wel en wee in Huizen, de Huizer cultuur en Westland’s kaaswereld. Tijdens de lunch, met kaas, wordt ook de kaaskennis van de jarigen getoetst. Burgemeester Fons Hertog zal de winnaar belonen.

Het Westland Familie Fonds is 10 jaar geleden opgericht met het doel maatschappelijke culturele initatieven in Huizen en omgeving te ondersteunen met geld en helpende handen. De uitvoering van deze ontvangst ligt dan ook geheel in handen van de familie en medewerkers van Westland Kaas.