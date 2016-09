Gezocht: leuke woonkamers

Foto: privé Optreden is woonkamers is groot succes. Bekijk Fotoserie

GOOISE MEREN - Zingen, dansen, muziek maken in de intieme sfeer van een gewone woonkamer. In veel steden en dorpen is ’Gluren bij de Buren’ al een daverend succes. Op zondag 12 februari wil Gooise Meren voor het eerst meedoen en daarom worden er nu zowel leuke woonkamers als artiesten gezocht.

Door Casper van den Broekc.van.den.broek@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 22:32 (Update 2-9-2016, 22:32)

’Gluren bij de Buren’ in Gooise Meren

Drijvende krachten achter dit initiatief voor Gooise Meren zijn ’Sylvia en Silvia’, oftewel Silvia van Beusekom uit Huizen en Sylvia van Stuijvenberg uit Naarden. ,,We hebben namelijk zelf al twee keer meegedaan aan ’Gluren bij de Buren’, legt de Naarder Sylvia uit. ,,in Haarlem en Nieuwegein. We maken deel uit van de groep Sixth Sense. Zingen in een woonkamer is zoiets geweldigs. Heel iets anders dan zingen op bijvoorbeeld een podium. Bij sommige bezoekers stonden de tranen gewoon in de ogen. Dit willen wij ook in Gooise Meren, dachten we toen.”

Bij het concept is het de bedoeling dat mensen hun woonkamer beschikbaar stellen. Groot, klein, mooi, lelijk, dat maakt niets uit. Sylvia: ,,Een villa is prima, maar een pijpelaatje in Bussum-Zuid kan ook heel leuk zijn. Ook artiesten mogen zich aanmelden, zolang het maar om een optreden gaat. Dus duidelijk niet om schilderijen. Je mag trouwens ook optreden in je eigen woonkamer. Deelname is gratis.”

Het liefst willen de vrouwen in elke wijk vijf woonkamers regelen, zodat iedereen van 12 februari een mooie, artistieke dag kan maken. Tussen 13.00 en 18.00 uur kunnen artiesten drie keer optreden. Het is dus mogelijk om meerdere voorstellingen te bezoeken, het liefst per fiets. In januari komt er een programmagids. Inschrijven: tot 10 november via www.glurenbijdeburen.nl