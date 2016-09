Overval op café ’d Ouwe Tak

BLARICUM - Café d’ Ouwe Tak was in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit van twee overvallers. Die gingen er met een flinke voorraad sigaretten, shag en zakjes twee-euromunten vandoor.

Door Henk Runhaar - 2-9-2016, 7:47 (Update 2-9-2016, 8:20)

Dat meldt het café op Facebook. De overval vond even na één uur plaats door twee mannen van ergens in de twintig zo’n 1,80 tot 1,85 meter lang. Ze spraken met een buitenlands accent. ,,De buit zullen we nooit terugkrijgen, maar het is voor ons belangrijk dat deze mannen zo spoedig mogelijk worden opgepakt’’, schrijft het café. ,,Mocht je iets weten, horen of zien dat iemand ineens ongewoon veel sigaretten heeft of aanbiedt of ineens veel cash op zak heeft of met ongewoon veel twee-euromunten afrekent, meld het ons via een persoonlijk bericht via ouwetak@outlook.com. Of meld het aan de politie, die deze zaak onderzoekt.’’