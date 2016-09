’HOV Blaricum explosief dossier’

BLARICUM - ,,HOV wordt explosief. Ondanks wat wethouder Liesbeth Boersen zegt, het is niet rond. Ik ben zeer teleurgesteld in Boersen.’’ Raadslid Rob Bruintjes(Democratisch Alternatief Blaricum) slijpt alvast de messen voor het HOV-rondetafelgesprek dinsdag in Eemnes en de raadsvergadering op 20 september.

Door Edward de Vries Lentsch - 2-9-2016, 7:35 (Update 2-9-2016, 7:35)

,,Ik heb de vakantie gebruikt om een moordend HOV-dossier samen te stellen. Er wordt keer op keer gelogen en bedrogen, verkeerd geïnformeerd. Moeten we als raad meegaan met het verhaal over het Meenttracé? Zeker niet.’’

Bruintjes stelt onder andere vast dat er geen akkoord is waarin zwart op wit staat dat er geen vrije busbaan zal worden aangelegd. Volgens het raadslid blijft het Merktracé veel makkelijker HOV-waardig te houden, met aanleg van extra asfalt. Hij is nog steeds tegen meewerken aan het Meenttracé. ,,Zoek de confrontatie maar op. Laat Post maar naar de rechter stappen. Dan zal ze moeten aantonen dat er voor het Meenttracé groot maatschappelijk draagvlak is, en dat is er niet. We hebben eerder nee gezegd, om goede redenen.’’

,,Bovendien hebben wij mensen naar de Blaricummermeent als autoluwe wijk gelokt. Die krijgen dus met het Meenttracé gewoon een batterij bussen voor de deur langs. Dat is schaamteloos. Dat is op zich al een reden om tegen te stemmen.’’

Bruintjes die uit de fractie Hart voor Blaricum trad, werkt met medestanders aan de oprichting van een politieke partij. ,,Voor mij is het een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Met deze HOV-discussie in het achterhoofd moeten we heel groot worden. Zo groot als Hart voor Blaricum vroeger. Voor die partij het begin van het einde. Het is nu al een sterfhuis.’’