Vervuilde grond Oppad kost Wijdemeren halve ton

LOOSDRECHT - Aanpak van de bodemvervuiling aan het Oppad in Oud-Loosdrecht heeft de gemeente Wijdemeren een halve ton gekost. Dat blijkt uit een brief van wethouder Betske van Henten (wonen) aan de gemeenteraad.

Door Ronald Frisart - 1-9-2016, 20:58 (Update 1-9-2016, 20:58)

Onder het inmiddels gesloopte gebouw ’t Trefpunt - dat plaats moest maken voor nieuwe woningen - en onder delen van de rijweg lag vervuilde grond. Die is tot een meter onder het niveau van de toekomstige tuinen afgegraven en er is schone grond gestort. Als gevolg daarvan is het...