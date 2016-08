Banden hard en accu vol, in scootmobiel lekker touren door het Gooi

HILVERSUM - Een fout gelopen knie-operatie maakte negentien jaar geleden een eind aan haar vrije bestaan. Sinds die tijd is Tonny Wouterse (69) aangewezen op haar scootmobiel. ,,Dit is al mijn vierde. Het is mijn alles”, zegt de Hilversumse.

Door Susanne van Velzen - 1-9-2016, 15:57 (Update 1-9-2016, 16:43)

Met vier ’lotgenoten’ staat Tonny donderdagmiddag in haar scootmobiel op de Orionlaan in de startblokken voor een tour door de regio. Vrijwilligers van de Zonnebloem trakteren de ouderen op een middagje uit. „Heerlijk de natuur in”, roept Jan van Elck (87) opgewekt. Ze moeten aan de bak.

Rien van de Beek heeft een parcours van 25 kilometer uitgestippeld. Via de Zuiderheide naar de Westerheide, dan over de natuurbrug bij Crailo, een koffiestop bij hockeyclub ’t Spandersbosch en via Bussum en Anna’s Hoeve terug. „Een flinke tocht inderdaad, maar dat trekken ze wel. Ik heb ze op het hart gedrukt; banden hard en accu’s opgeladen.

Nog een kleine waarschuwing van Rien vooraf: „We gaan er geen racewedstrijd van maken, rustig rijden, kalm aan.” En dan zet de kleine stoet zich in beweging. Behendig draaien de Hilversummers het zandpad op.