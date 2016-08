Al drie gestolen dure auto’s gedumpt in zelfde wijkje Eemnes

Foto Caspar Huurdeman De witte Range Rover Evoque wordt weggesleept.

EEMNES - In dezelfde woonwijk aan de zuidkant van Eemnes zijn sinds mei dit jaar al die gestolen dure auto’s gevonden. Twee daarvan hadden Belgische kentekenplaten.

Door Henk Runhaar - 1-9-2016, 15:09 (Update 1-9-2016, 15:50)

De politie vindt drie gedumpte gestolen auto’s in hetzelfde wijkje ook opmerkelijk. ,,Daarom zijn we een onderzoek gestart’’, zegt een woordvoerster desgevraagd.

Woensdag aan het einde van de ochtend stuitten surveillerende agenten aan de Sleephark op een in een parkeervak gestalde Range Rover met Belgische kenteken. De terreinwagen stond als gestolen geregistreerd, bleek al gauw. De auto is in opdracht van de politie afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Een van de andere in Eemnes ontdekte gestolen auto’s was ook een Range Rover. Die auto had Nederlandse kentekenplaten. Een derde in deze wijk gedumpte gestolen wagen, een Audi, had Belgische platen.

De gestolen witte Range Rover Evoque die woensdag werd ontdekt, had geen zichtbare inbraakschade. Ook was het alarm gewoon ingeschakeld, meldden getuigen.

De wijk ligt vlakbij de A27. Dat zou een reden kunnen zijn waarom criminelen hier hun nieuwe aanwinsten ’stallen’. Wat de dieven met de gestolen wagens van plan waren, is nog onduidelijk. Mogelijk werd gewacht op een klant, of een ’klus’.