Feestelijke start jubileumexpo Atelierroute Huizen [video]

HUIZEN - In de Boerderij heeft Maartje van Weegen woensdagmiddag het startsein gegeven voor de jublileumexpositie van de Atelierroute Huizen, die tot 31 oktober te zien is in het Huizer Museum. Na het startschot gingen de aanwezigen in groepjes richting het museum om de tentoonstelling te bekijken.

Door Eddie de Paepe - 1-9-2016, 14:31 (Update 1-9-2016, 14:31)

De atelierroute bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met de tentoonstelling ’Het ontembare verlangen om te delen…!’, waaraan 48 deelnemende kunstenaars een bijdrage hebben geleverd.De Atelierroute Huizen zelf staat gepland in het weekend van 8 en 9 okotber.

In dit jubileumjaar is er nog een groot aantal andere activiteiten gepland. Zo is in het Huizer Museum een Museum Atelier ingericht waar kunstenaars aan het werk zijn. Er zijn ontmoetingen met kunstenaars, waarin zij hun passie, achtergronden en motivatie delen. En er zijn wekelijks KinderKunstAtelierswaar kunstenaars hun creativiteit en kennis doorgeven aan de jongste generaties.

Voor meer informatie: Facebook enwww.huizermuseum.nl