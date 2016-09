Historische Kring Loosdrecht lijkt gered

LOOSDRECHT - De bloeiende maar met ondergang bedreigde Historische Kring Loosdrecht (HKL) lijkt te worden gered. Burgemeester en wethouders willen de vereniging in staat stellen gebouw De Magneet te kopen door maximaal 102.856 euro beschikbaar te stellen - de helft als renteloze lening, de resterende 51.428 euro als subsidie, dus in feite een schenking. Zelf moet de HKL dan ook ruim 51 mille in de aankoop steken.

Door Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 19:04 (Update 1-9-2016, 19:04)

Het voorstel ligt dinsdag op tafel bij de raadscommissie maatschappelijke en sociale zaken, waarna 22...