Geweldpleger Groest nog steeds kritiek

Archieffoto Caspar Huurdeman Hulpverleners ontfermen zich over de inzittenden van de vlucht-Opel.

HILVERSUM - De bestuurder van de auto waarmee afgelopen weekend twee mannen vluchtten voor de politie na geweld op de Groest in Hilversum vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven. De recherche heeft woensdag in het ziekenhuis wel kunnen spreken met de man die bij hem in de Opel Vectra zat.

Door Henk Runhaar - 1-9-2016, 12:28 (Update 1-9-2016, 12:28)

De wagen crashte zondagochtend vroeg op de A1-afrit Eembrugge. Dat gebeurde nadat de bestuurder serieus gas gaf om aan de politie te ontkomen. Ook schakelde hij daarbij de verlichting van de Opel uit. De wagen vloog op de afrit met hoge snelheid uit de bocht en klapte op een lichtmast en een boom. De mannen in die in de auto zaten, komen uit Renswoude en zijn 29 en 31 jaar oud.

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 31-jarige man uit Woerden. Dat gebeurde rond half zes op de Groest, pal voor het Hilversumse politiebureau. Na de mishandeling ging het duo er in de Opel vandoor. Die werd door agenten gespot bij het Den Uylplein in Hilversum, waar de bestuurder een stopteken van de politie negeerde.

De politie heeft nog niet helder wat de achtergrond van het geweld was en wat er nou precies is gebeurd, zegt een woordvoerster. ,,Het onderzoek loopt. We leggen de verklaringen van de betrokkenen naast getuigenverklaringen, verder kijken we naar de camerabeelden.’’ De man uit Woerden kan zich weinig herinneren van het geweld op de Groest. Hij werd volgens de politie geschopt en geslagen en moest naar het ziekenhuis.