Provincie brandt vingers niet aan ’islamitisch geweld’ Hilversum

Archieffoto Vernield bushokje aan de Kamerlingh Onnesweg.

HILVERSUM - De link die burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum legde tussen ramadan en vernielzucht van jongeren in Hilversum-Oost was aanleiding voor de PVV in Noord-Holland om kritische vragen te stellen. Maar de provincietop brandt zich niet aan ’islamitisch geweld’.

Door Henk Runhaar - 1-9-2016, 12:07 (Update 1-9-2016, 12:19)

Volgens de PVV falen Broertjes en andere burgemeesters in Noord-Holland in de aanpak van wat de partij islamitisch geweld noemt. Broertjes zou zich ’op zijn zachtst gezegd opmerkelijk gedragen’ door met leider Fouad el Bouch, ook wel bekend als Abou Hafs, af te spreken dat zijn organisatie Bewust Moslim een rol krijgt bij het in het gareel houden van de jeugd in Hilversum.

Link ramadan, reljeugd Hilversum Oost bewezen

Dat er een link is tussen ramadan en de forse stijging van jeugdoverlast en vernielingen in Hilversum Oost, roept burgemeester Pieter Broertjes al een tijdje. Woensdag kwam hij met politiecijfers die dit aantonen.

De PVV stelt dat een burgemeester die ’het islamitisch geweld wil indammen door aan te pappen met islamitische organisaties en zeer omstreden islamitische individuen glashelder aantoont dat hij niet is geschikt is voor deze belangrijke post’.

Statenvragen PVV over ’burgemeesters die falen inzake aanpak islamitisch geweld’

Naar aanleiding van het artikel in De Gooi- en Eemlander van 14 juli ’Link ramadan-reljeugd bewezen’ stelt PVV-Statenlid Nick Kaptheijns vragen aan Gedeputeerde Staten, waarin hij de constatering verpakt dat burgemeesters falen inzake de aanpak van islamitisch geweld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland houden de boot af, blijkt uit de donderdag gepubliceerde reactie op de PVV-vragen. ,,Zoals bekend heeft ons college geen rol op het terrein van de openbare orde in een gemeente of het functioneren van een burgemeester daarin. Wij doen hier dan ook geen uitspraken over. De handhaving van de openbare orde is primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De burgemeester legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.’’