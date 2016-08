Pillendozenparade in Tergooi Hilversum

De pillendoos van Lola Gielen.

HILVERSUM - De zestien genomineerde pillendoosontwerpen staan sinds deze week te pronken in de centrale hal van Tergooi locatie Hilversum.

Door Annemarie de Jong - 1-9-2016, 11:48 (Update 1-9-2016, 11:53)

De opdracht was: bedenk een mooie, handige pillendoos, die je als patiënt met ’trots en zonder schaamte’ op tafel zet. Een pillendoos die ouderen helpt medicijnen op de juiste manier in te nemen. De wedstrijd is een initiatief van Tergooi en Holland Art Group om jonge ontwerpers uit te dagen een gebruiksvoorwerp te bedenken, dat past bij de behoefte van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis.

Tot 21 september kunnen mensen stemmen op hun favoriete ontwerp. Onder de ingezonden stemmen wordt een grafisch kunstwerk van kunstenaar Donald van Schilt verloot. De expositie is tot 25 september te bezoeken in de centrale hal van Tergooi én te bekijken op www.tergooiontwerpwedstrijd.nl

Op woensdag 21 september (Wereld Alzheimer Dag) maakt de vakjury onder voorzitterschap van voormalig tophockeyster Elsemieke Havenga de publieksfavoriet en de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend. Tergooi wil het winnende ontwerp in productie nemen.