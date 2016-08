Hilversum on Air

foto studio kastermans Dansen, drinken en zingen tijdens Hilversum on Air.

HILVERSUM - Dansen, drinken en zingen. Het centrum van Hilversum staat in het weekeinde van de Dutch Media Week helemaal in het teken van muziek. Dan breekt Hilversum on Air los.

Voor het eerst wordt dit driedaagse muziekfestival gelijktijdig met de Open Studio Dagen gehouden. Op drie plekken in het centrum staan podia. Op de Groest bij café Burger en voor café Nulvijfendertig en op de Kerkbrink.

Hilversum on Air start vrijdag 2 september om 16.30 uur en gaat door tot zondagavond 20.00 uur. Ook de inmiddels ver buiten het Gooi ’beruchte’ VSOP-borrel in Gooiland valt in het feestweekeinde. Vrijdag 2 september vanaf vijf uur breekt het feest los. Dj’s Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuize draaien de platen.

Op de podia van Hilversum on Air staan zaterdag en zondag diverse artiesten. Zaterdag 3 september treedt Roy Donders om 21 uur op tijdens de ’Foute Uurtjes’.

Zondag staat het podium in het teken van Hilversum zingt Hazes met optredens van Johan Kettenburg en Danny Nicolai.

