Muziek Talent Festival

foto studio kastermans Jong toptalent in het Muziekcentrum van de Omroep.

HILVERSUM - Zoals alle grote voetbalclubs een belofte-elftal hebben, speelt muzikaal talent in het Jong Metropole. Tijdens het Muziek Talent festival in het Muziekcentrum van de Omroep is dit unieke orkest te beluisteren en te bewonderen.

Zondag 4 september geeft het Jong Metropole van 14.00 tot 15.15 uur een concert in het MCO.

Jong Metropole is een bijzondere samenwerking tussen het NJO: Nationaal Jeugd Orkest, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) en het Metropole Orkest. In Jong Metropole wordt het beste van verschillende muziekwerelden samengebracht: het excellente spel uit de klassieke strijkerstraditie met swing, improvisatie en timing vanuit de jazztraditie.

Het initiatief is mogelijk gemaakt dankzij een jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Keep an Eye Foundation. Jong Metropole bestaat uit verschillende onderdelen; een tournee, masterclasses en twee Awards. Het Muziek Talent Festival staat garant voor genieten van een jonge generatie topmusici.

www.mco.nl