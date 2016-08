De Open Studio Dagen

foto studio kastermans Maak zelf opnamen tijdens de Open Studio Dagen.

HILVERSUM - Deuren die normaal gesproken gesloten blijven voor het publiek gaan zaterdag en zondag tijdens de Open Studio Dagen wagenwijd open. Zo kan iedereen de magie van de mediastad ervaren.

Op veertig verschillende plekken in Hilversum kunnen bezoekers zich onderdompelen in het mediagevoel. Het zwaartepunt ligt op het Mediapark. Daar kunnen belangstellenden door studio’s en langs decors struinen. Breng een bezoek aan de live-uitzending van Sander Hoogendoorn (NPO 3FM). Neem plaats in het decor van Zomergasten (VPRO) of Voetbal Inside (RTL 7). Kom kijken in de decorsets van Unbranded, dé decorbouwer van Nederland. Ga op de foto met de ’sorry limousine’ van het Familiediner (EO). Bij Avrotros kunje zaterdagmiddag terecht voor een meet en greet met de tekenares Jill.

Ook buiten het Mediapark is veel te doen. In Vue Cinema op het Marktplein draait een Toren C marathon. In Museum Hilversum kun je een dj- of vj-workshop volgen.

www.openstudiodagen.nl