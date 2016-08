Dutch Drone Festival

foto studio kastermans Jeroen Illy en Frank du Mosch van the Broadcaster.

HILVERSUM - Altijd al eens willen vliegen met een drone? Dat kan tijdens het eerste Dutch Drone Festival.

Maar wie liever niet zelf stuurt kan ook kijken naar de verrichtingen van anderen. Er zijn demonstraties en races met drones. Die vinden plaats in Studio 22 op het Mediapark.

Het Dronefestival, een idee van mediabedrijf the Broadcaster, start morgen met het congres Drone Talk in het Instituut voor Beeld en Geluid. Van 13.00 tot 18.00 vertellen drone-experts en wetenschappers voor een zaal vol (media-) professionals en andere geïnteresseerden over de maatschappelijke ontwikkelingen van drones, over de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van de apparaten. Ook zijn er drone-demonstraties en bijzondere videobeelden. Er zijn nog kaarten voor Drone Talk beschikbaar. Zaterdag en zondag verplaats het dronecircus zich naar Studio 22 waar spectaculaire races gehouden worden. Op een groot scherm zijn de races ook te volgen. De toegang van het Dutch Drone Festival is gratis.

www.dutchdronefestival.nl