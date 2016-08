Op Mediapark-safari

STUDIO KASTERMANS Ga op safari en ervaarEN. HILLYWOODTOURS.

HILVERSUM - De bekende Nederlanders en glitter en glamour van de televisiewereld werken als een magneet.

Maar hoe is het nou echt om op het Mediapark te werken? Studenten kunnen morgen deelnemen aan de Mediapark-Safari van de Hilversum Media Campus.

Stap binnen bij diverse mediabedrijven en ervaar hoe het er echt aan toe gaat in de media-industrie. Hoe houd je je staande en welke vaardigheden zijn belangrijk?

De start van de safari is tussen 10.00 en 14.30 uur bij Switch, de nieuwe uit containers opgebouwde ontmoetingsplek op het Joop van de Endeplein.

Ook boeiend voor studenten, of mensen die al werken in de media, zijn de workshops tv-maken van de Media Academie aan de Mart Smeetslaan op het Mediapark. Maandag van 14.30 tot 16.30 uur. Onder deskundige leiding kruipen deelnemers in de huid van de cameraman, opnameleider, regisseur of presentator. Ze ervaren de hectiek van het televisievak en krijgen een beeld van wat er allemaal komt kijken bij het maken van een televisieprogramma.

Informatie: www.dutchmediaweek.nl