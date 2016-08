Dutch Media Week: de magie van de mediastad Hilversum

Foto Studio Kastermans/ Kinderen mogen tijdens de Open Studio Dagen zélf voor of achter de camara te staan.

HILVERSUM - De Open Studio Dagen, een safari over het Mediapark, Hilversum On Air, het Drone Experience en de uitreiking van de Media Diamanten. Je kan er tijdens de Dutch Media Week niet omheen: Hilversum is dé mediastad.

Door Susanne van Velzen en Annemarie de Jong - 1-9-2016, 11:10 (Update 1-9-2016, 12:15)

Dutch Drone Festival

De Open Studiodagen trekken zaterdag en zondag waarschijnlijk 25.000 bezoekers naar het Mediapark. Want de magie van de media trekt als een magneet. Kijk rond in de studio’s en regiekamers, ga achter de desk van je favoriete presentator staan, of maak je eigen tv-programma.

Spektakel ook bij het eerste Dutch Drone Festival in de gigagrote Studio 11, met demonstraties en drone-races. Ga uit je dak bij On Air en smul er op los bij het Foodiefest. Zondag is het genieten bij het concert van het talentvolle Jong Metropole in het Muziekcentrum van de Omroep.

De Dutch Media Week is ook een must voor beleidsmakers, journalisten, presentatoren, creatievelingen, technici en innovators. Verspreid over locaties door de hele stad, zoals het raadhuis en Beeld en Geluid, zijn er lezingen, netwerkbijeenkomsten, congressen, debatten en festiviteiten. Zoals over het belang van lokale media.

Vanmiddag ontvangen Juliet Wagenaar - projectbegeleider bij mediabedrijf NEP - en Peter Bakker - senior cameraman bij United - de Media Diamanten. De vakprijs voor talenten achter de schermen van radio, tv en internet wordt uitgereikt op het Mediapark.

De Open Studio Dagen

Deuren die normaal gesproken gesloten blijven voor het publiek gaan zaterdag en zondag tijdens de Open Studio Dagen wagenwijd open. Zo kan iedereen de magie van de mediastad ervaren.

„Hilversum is de stad van verhalen. Hier worden ze gemaakt en gedeeld”, benadrukt de Hilversumse mediawethouder Wimar Jaeger het belang van de Dutch Media Week. „Samen vormen we 365 dagen per jaar het hart van de media valley.”

Hij noemt Hilversum ’een stad die volop in beweging is’. „Met een mix van traditionele media en nieuwe media. Een smeltkroes van creatieve, succesvolle business.”

De Dutch Media Week duurt tot en met 6 september.