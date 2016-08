Er is plek voor Syrisch gezin in de herberg van wethouder Wimar Jaeger

Het Syrische gezin van Adnan al Hamwi heeft onderdak in de woning van de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Wimar Jaeger is nog maar koud zijn huis binnen of Karam hangt aan zijn broekspijpen. Opgewonden laat de 3-jarige Syrische jongen zijn speelgoedauto’s zien. Hij brabbelt in het Engels, Arabisch en af en toe een woordje Nederlands. Jaeger, wethouder voor D66 in Hilversum, deelt zijn huis met een gezin uit Syrië.

Door Susanne van Velzen - 1-9-2016, 11:09 (Update 1-9-2016, 11:26)

Acht maanden geleden bood hij spontaan onderdak aan statushouder Adnan al Hamwi (65), gevlucht hoogleraar archeologie en hoofd van de Syrische toergidsenorganisatie uit Damascus. Vorige maand kwamen zijn vrouw...