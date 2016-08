Zwanen zorgen voor lange file op A6 bij Muiderberg

MUIDERBERG - Een stel zwanen heeft donderdagochtend het verkeer op de A6 bij de Hollandsebrug behoorlijk ontregeld. De dieren liepen op het spoor en de snelweg. Automobilisten kwamen daardoor richting Amsterdam in tien kilometer file terecht. Ook het treinverkeer lag even stil.

Door Jan Balk - 1-9-2016, 9:56 (Update 1-9-2016, 10:49)

Een van de drie zwanen liet zich volgens de VID moeilijk vangen, waardoor de vertraging in de file richting Amsterdam enorm opliep. Automobilisten moesten rekening houden met bijna een uur extra reistijd. Toen de zwaan eenmaal gevangen was, werd de weg in eerste instantie weer vrijgegeven.

Vertraging

Mede door een kapotte auto ging het later opnieuw mis. Inmiddels is de weg weer vrij.

De treinen rijden ook weer volgens het spoorboekje. Eén van de drie zwanen heeft het voorval niet overleefd.