Het Huizer Museum en het verlangen om te delen

Het ’atelier’ van de kunstenaars die in het museum aan de slag gaan.

HUIZEN - Tijdens de jubileumtentoonstelling ’Het ontembare verlangen om te delen...!’, ter viering van twintig jaar Huizer Atelierroute, is er iedere week een andere kunstenaar aan het werk in het museum.

Door Robin Bourguignon - 31-8-2016, 17:49 (Update 31-8-2016, 18:06)

„Kom je binnen, zit er in de expositieruimte een kunstenaar te werken. Dat is toch prachtig”, zegt Michiel Linders, voorzitter van de Huizer Atelierroute, enthousiast terwijl hij rondkijkt in de zojuist ingerichte expositieruimte van het Huizer Museum.

Om te vieren dat de Atelierroute in Huizen twintig jaar bestaat, hebben het Huizer Museum...