Heilige Japanse bomen in het Hilversumse Pinetum

Werk van Haruka Matsuo.

HILVERSUM - Ze werkte jarenlang met keramiek en vervaardigde onder andere theepotjes volgens ’kigatabanko’, een eeuwenoude Japanse techniek. Nu heeft Bussumse kunstenares Haruka Matsuo, geboren en getogen in Japan, zich weer meer toegelegd op het tekenen waarin ze werd opgeleid zowel in Kyoto als op de Amsterdamse Rietveld Academie. Haar werk is te zien in Pinetum Blijdenstein in Hilversum.

Door Joyce Huibers - 31-8-2016, 17:36 (Update 31-8-2016, 18:08)

Matsuo werd door Pinetum gevraagd in het kader van het thema Japan. De natuur, en dan met name de heilige Japanse bomen, staat...