Het laatste beetje vakantiegevoel in Loosdrecht

LOOSDRECHT - De jaarmarkt in Nieuw-Loosdrecht markeert traditiegetrouw het einde van de vakantie. Woensdag was het erg druk in de bloedhitte.

Door Valentijn Bartels v.bartels@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 17:34 (Update 31-8-2016, 18:23)

Standhouders schuilen massaal onder hun luifels tegen de brandende zon in Loosdrecht. Ieder jaar betekent de jaarmarkt het einde van de zomervakantie. Door de tropische temperaturen lijken bezoekers dit jaar echter nog vol in de vakantieperiode te zitten.

Toeterende auto’s verzamelen aan de rand van het anders zo rustige Loosdrecht. De jaarmarkt is altijd een feest voor bezoekers uit de gemeente en...