Jazz in Weesp met Diana Burta en Michiel Buursen

WEESP - Vocaliste Diana Burta, pianist Michiel Buursen, bassist Marco van Os en drummer Martijn Klamer bijten zondagmiddag 11 september het spits af van een nieuwe serie jazzconcerten in Weesp.

Door Door Klaas Koopman - 31-8-2016, 17:29 (Update 31-8-2016, 18:24)

Het is zeven jaar geleden dat de concerten uit Weesp verdwenen. Er werd in 2000 een begin mee gemaakt toen Thomas Posthuma en Hans Schiereck in het Theater City of Wesopa eens per vier weken op zondag een jazzconcert en jamsessie organiseerden.

Het was deels eigenbelang, want als dwarsfluitist en trompettist waren Posthuma...