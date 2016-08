Van meet af aan druk bij Hilversums crematorium

KASTERMANS STUDIO Bedrijfsleider Mieke Verkuil bij de oven. ,,Er is grote behoefte aan cremeren.”

HILVERSUM - Na één maand staat de teller van het nieuwe Crematorium Hilversum al op 32 crematies. „Dat is boven verwachting goed”, zegt bedrijfsleider Mieke Verkuil. Voor september staan alweer drie nieuwe crematies in de boeken.

Het kleinschalige crematorium op begraafplaats Zuiderhof aan de Kolhornseweg ging een maand geleden officieel open. „Op 2 augustus hadden we de eerste crematie. De dagen erna waren rustig, maar toen volgden heel drukke weken. Twaalf crematies en vier begrafenissen in één week is veel. Het is...