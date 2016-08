42.518 euro opgehaald voor Hilversums MH17-monument

Foto Caspar Huurdeman Het monument in het Dudokpark.

HILVERSUM - De inzameling voor het monument in Hilversum ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de MH17-ramp heeft 42.518 euro opgeleverd.

Door Valentijn Bartels - 1-9-2016, 9:00 (Update 1-9-2016, 9:58)

In totaal kosten de vijftien bronzen zonnebloemen in het Dudokpark 50 mille. Hilversum betaalt het resterende bedrag. De zonnebloemen symboliseren de Hilversumse slachtoffer van de vliegramp.

De gemeente is enthousiast over het bedrag dat is opgehaald. „Dit is een unieke prestatie van inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook mensen buiten Hilversum hebben flink bijgedragen”, meldt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd.

Hilversum had op...