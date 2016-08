Ontsporen Aftergooi in Hilversum is ’incident’

Archieffoto Studio Kastermans Club Rex-eigenaar Marco van Velthooven.

HILVERSUM - Boze tongen beweren dat het maandelijkse feest Aftergooi in Club Rex aan de Hilversumse Groest een broeinest is van gangsters die het graag breed laten hangen. Feit is dat het feest afgelopen weekend ontspoorde. Voor het eerst, volgens Rex-eigenaar Marco van Velthooven. ,,We hebben al 48 edities gehad.’’

Door Henk Runhaar - 31-8-2016, 15:17 (Update 31-8-2016, 16:30)

Elke laatste zondag van de maand barst Aftergooi los in Club Rex. Geen patserparty, maar ’een leuk, druk feest met een bepaalde muziekstijl’, zegt de Hilversumse horecaman. ,,Trekt BN’ers, bekende voetballers. Geen...