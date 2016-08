Verdachte ’hoveniers’ opgepakt in Eemnes

EEMNES - Alerte Eemnessers alarmeerden woensdagmiddag de politie toen ze al een tijdlang twee al dan niet echte hoveniers door de wijk zagen rondrijden in een busje. Het verdachte duo werd door vier agenten ingerekend op de Binder in Eemnes.

Door Henk Runhaar - 31-8-2016, 14:40 (Update 31-8-2016, 14:40)

De politie kan nog niet zeggen of het duo echt kwaad in de zin had. ,,We onderzoeken onder meer de inhoud van het busje’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Hoe dan ook heel goed dat mensen ons bellen bij zo’n verdachte situatie.

De opgepakte mannen zijn afkomstig uit Oost-Nederland.