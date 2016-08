Huizen krijgt een hospice aan het Gooierserf

Foto: Eddie de Paepe In het pand zat tot 2012 kinderdagverblijf Kasselemai

HUIZEN - De Stichting Hospice Huizen (SHH) koopt het voormalige kinderdagverblijf aan het Gooierserf 126 voor een kleine vijf ton van de gemeente. Na een flinke verbouwing gaat het pand onderdak bieden aan mensen die niet meer beter kunnen worden en nog maar kort te leven hebben.

Door Eddie de Paepe - 31-8-2016, 11:59 (Update 31-8-2016, 11:59)

Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren zijn voor ’palliatieve zorg’ nu nog aangewezen op een hospice in Hilversum of ziekenhuis Tergooi. ’Als verzorging thuis niet meer mogelijk is, hebben deze mensen behoefte aan ene...