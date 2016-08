Politie zoekt tips over inbraakpoging in Huizen

HUIZEN - In een woning op Teylingen in Huizen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een poging tot inbraak plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 31-8-2016, 11:49 (Update 31-8-2016, 11:56)

De inbraakpoging moet tussen 00.48 en 00.58 uur hebben plaatsgevonden. Wijkagent Rhianne Cijs-Klomp meldt het incident op Twitter.