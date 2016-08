Biologische kapsalon van start in Huizen

Foto: Studio Kastermans Corry Dorresteijn en Annemiek Vas Dias-Boekholt: ’Wij bieden onder meer 100 procent natuurlijke haarkleuringen aan’.

HUIZEN - Aan de Lindenlaan in Huizen openen Corry Dorresteijn en Annemiek Vas Dias-Boekholt donderdag 1 septemberhun ’biologische kapsalon’ ECCE Ecokappers.

Door Eddie de Paepe - 31-8-2016, 10:50 (Update 31-8-2016, 10:50)

Corry en Annemiek zijn vanaf hun zestiende actief in het kappersvak. Ze leerden elkaar op jonge leeftijd kennen en dreven van 1988 tot 1999 hun eerste kapsalon in Huizen. Daar zetten ze, naar eigen zeggen, zo’n dertig jaar geleden al mede de trend door met plantaardige producten te gaan werken. ,,En nu hebben we samen de smaak weer helemaal te pakken.”

ECCE is geen doorsnee kapsalon. ,,Het ecologische concept is tot in de haarvaten doorgevoerd. Je ziet dat er echt over alle details is nagedacht.” Nadat Lindenlaan 60 onderdak had geboden aan schildersbedrijven stond het pand geruime tijd leeg. ,,We zijn een maand of drie bezig geweest met de verbouwing en inrichting”, vertelt Corry. ,,We hebben Marktplaats afgespeurd en zijn naar een brocantemarkt in Noord-Frankrijk geweest.” Annemiek: ,,Al die prachtige vintage-spullen zijn niet alleen leuk, maar ook nog eens beter voor het milieu.”

Planten

In ECCE wil het tweetal graag ’het goede van toen met het mooie van nu’ combineren. Ze werken zoveel mogelijk met biologische producten. ,,Er kan nu gelukkig veel meer met natuurlijke producten”, licht Corry toe. ,,De kwaliteit is verbeterd, het aanbod is groter en steeds meer mensen ervaren de voordelen van natuurlijke haarproducten. Wij hebben honderd procent natuurlijke haarkleuringen, die uit gemalen planten bestaan. Daar worden onder meer walnotenbladeren, kurkuma, bietenextract en hennep voor gebruikt.” De kapsalon biedt ook een complete lijn biologische haarverzorgingsproducten, van shampoos en conditioners tot gels.

ECCE staat voor kijken. Annemiek: ,,We kijken altijd heel goed of we de wensen van de klant ook echt voor de volle honderd procent biologisch kunnen realiseren. Dat lukt bijna altijd, maar soms kan het gewoon nog niet. En de keus is en blijft natuurlijk aan de klant.”