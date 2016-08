Cor du Buy en een Zweeds paardje

HILVERSUM - „Ik weet niet waar en wanneer het zoekplaatje is genomen, maar de tafeltennisser rechts is overduidelijk Cor du Buy, Neerlands grootste tafeltennisser aller tijden”, meldt Johan Hut. Hij stuurt als bewijs een via Google gevonden fotootje uit 1941 mee.

Zoekplaatje van Stevens, nr. 370

De foto’s naast elkaar leggend kom ik toch tot een andere conclusie dan de Baarnse schaakexpert. De overeenkomsten zijn inderdaad duidelijk, maar dan met de middelste tafeltennisser op de foto. De gladde achterover gekamde haren, het brilletje, de vorm van gezicht en oor. De rechter sporter is magerder, heeft scherpere gelaatstrekken. De drie tafeltennisser dragen hetzelfde sporttenue, een polo met borstembleem en een lange (!) bandplooibroek.

Kampioen

De in Amsterdam geboren Cor du Buy (1921-2011) werd negen keer Nederlands kampioen in het enkelspel, acht keer in het herendubbelspel en vijf keer in het gemengd dubbelspel. Zijn carrière duurde van 1937 tot 1955. In 1939 - meldt Wikipedia - richtte hij op 18-jarige leeftijd, als hbs-student, de firma ’Cor du Buy’ op. ’Hij importeerde tafeltennisballetjes, stempelde zijn naam erop en verkocht die aan sportwinkels. Na de oorlog maakte zijn broer Jaap de firma in tafeltennistafels en andere tafeltennisattributen groot en werd het merk Cor du Buy een begrip.’

Waar de foto is genomen en wie de andere personen zijn, blijft nog onbekend. Jaap Groeneveld komt nog met een interessante observatie. „Door het groepje rechts wordt een ’Zweeds paardje’, een ’dalahäst’ uit de streek Dalarna, overhandigd aan een kennelijke bobo van een tafeltennisclub.”

Zweden

Groeneveld ziet meer. „Op de achtergrond van dat groepje staat een man met embleem van een sportclub op de borst. Daar staan de kenmerkende drie kronen, ongetwijfeld geel op blauw, waarmee Zweden zich etaleert. Het komt overeen, afgezien van de onleesbare letters eronder, met het embleem van de Zweedse luchtmacht. Het is overduidelijk een Zweedse delegatie.”

De Eemnesser heeft ook via Delpher in de gescande edities van De Gooi- en Eemlander gespeurd.

„Op 11 april 1949 bericht de krant dat in de toneelzaal van hotel Santbergen in Hilversum een sporttoernooi van de Bond van Spoorweg Sportverenigingen (B.S.S.) werd gehouden en dat van de tafeltennissers de zes besten de Nederlandse sporters zullen vertegenwoordigen tegen die van de Zweedse spoorweglieden in Stockholm en Huvudsta. Nu zijn helaas in de krant de emblemen op de borst van de drie Nederlandse spelers niet te lezen. Het komt mij voor dat er drie tekens op staan. Zijn dat de letters B.S.S.? Het zou goed kunnen dat het gaat om een uitwisseling waarbij de Zweden op deze foto in Nederland te gast waren. Of dat voor of na het evenement in Santbergen was?”

Hofdame

Nel Legemaate-Roest reageert nog op Zoekplaatje 365, die met de burgemeester van Weesp op het bordes van de stadhuis. „Een vriendin stuurde mij het artikel toe”, schrijft de inwoonster van Sas van Gent. „Erg leuk dit te zien. Ik ben de linkse hofdame, geboren in Weesperkarspel. De koningin heet Clien v. d. Berg en de rechtse hofdame heet Jopie van Gemert. De meneer links naast de page is de heer Hamstra, die een bedrijf had in Weesp. Ik denk dat hij toen wethouder was. Hij heeft gezorgd voor onze kleding. Wij hebben een enorm leuke dag gehad en zijn door de braderiedeelnemers erg verwend. Ik heb er ook mooie foto’s van.”

Dan het nieuwe zoekplaatje (onder de knop ’bekijk fotoserie’). Een sfeervol plaatje van een geitenkeuring.

Waar en wanneer is deze foto gemaakt en wie staan erop?

