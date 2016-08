Bijeenkomst over bodemvervuiling bij Gomarushof

HILVERSUM - Bewoners en omwonenden van de Gomarushof in Hilversum worden vanavond bijgepraat over bodemverontreiniging in een plantsoen naast Gomarushof 25.

Door Valentijn Bartels - 31-8-2016, 10:30 (Update 31-8-2016, 10:30)

Vanavond belegt de gemeente Hilversum in wijkcentrum De Koepel aan de Kapittelweg een bijeenkomst om omwonenden in te lichten over de gevolgen en de risico’s van de aangetroffen kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks). Om 20.00 uur horen bewoners en omwonenden van het Gomarushof wat er verder gebeurt met de paks in de grond.

Hilversum deelt de uitkomst van een onderzoek afgelopen weken...