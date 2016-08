Geen harde garantie gedeputeerde over HOV Blaricum

BLARICUM - Wethouder Liesbeth Boersen heeft na een gesprek met gedeputeerde Elisabeth Post de gemeenteraad van Blaricum meegedeeld dat de gedeputeerde 'op dit moment geen harde toezegging kan doen' over de HOV-voorstellen van Blaricum.

Door Redactie Hilversum - 31-8-2016, 9:51 (Update 31-8-2016, 9:53)

De wethouder maakte dinsdag bekend dat de gemeente met de provincie 'ambtelijk overeenstemming' heeft bereikt over de aanpak van meerijden snelbussen via het Meent-traject die de komst van een vrije busbaan zou kunnen voorkomen. Later op de dag volgde een bijeenkomst met de gedeputeerde. 'We hebben een goed en inhoudelijk gesprek gehad', meldt de wethouder de gemeenteraad.

'Op dit moment kan de gedeputeerde geen harde toezegging doen. Dat laat onverlet dat de raad van Blaricum over het voorliggende HOV voorstel een besluit kan nemen. Als aan de voorwaarden die in het raadsvoorstel zijn opgenomen, niet tegemoet kan worden gekomen, ontstaat er een nieuwe situatie en komt het college bij de raad terug.'

Dinsdagavond 6 september is er een rondetafelgesprek over de HOV, van 20.00 tot 23.00 uur in de raadzaal in Eemnes.