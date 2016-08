Mango vierde publiekstrekker van Hilvertshof

HILVERSUM - Kledingzaak Mango gaat haar geluk beproeven in Hilvertshof. De Spaanse winkelketen vestigt zich begin 2017 links van de hoofdingang van het winkelcentrum.

Door Susanne van Velzen - 30-8-2016, 16:00 (Update 30-8-2016, 16:11)

Mango heeft nu een kleine vestiging recht tegenover Hilvertshof in de Kerkstraat. Daar wordt alleen dameskleding verkocht. In de nieuwe winkel komt ook een grote heren- en kindercollectie te hangen.

Mango wordt naast Zara, Primark en H&M de vierde grote trekker van Hilvertshof. De kledingzaak krijgt 1200 vierkante meter winkelvloer over twee verdiepingen.

Winkelcentrum Hilvertshof zit nog volop in de grootscheepse verbouwing. Vlak voor de zomervakantie verhuisde H&M naar haar nieuwe plek. Later dit jaar volgt de heropening van Zara. Primark die met 5500 vierkante meter de grootste winkelunit krijgt, opent in 2017 de deuren.

Hilvertshof is nog in onderhandeling met twee grote partijen voor een plek in het souterrain bij supermarkt Dirk van den Broek. De tweede ingang van het winkelcentrum aan de Groest gaat volgende week weer open. Dan kunnen ook de kapper en de nagelstudio die tijdelijk buiten in een noodwinkel zaten teug naar hun nieuwe plek.