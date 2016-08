Plan voor 32 zorgappartementen dementerenden in Blaricum

Impressie Ter Steege Bouw Vastgoed Appartementengebouw voor dementerenden, Prins Hendriklaan 26 in Blaricum.

BLARICUM - Tegenover Tergooi Blaricum, aan de Prins Hendriklaan 26, wil Ter Steege Bouw Vastgoed 32 zorgappartementen voor dementerenden realiseren. Daarvoor is een ’verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad omdat de zorgbestemming niet past in de geldende woonbestemming.

Door Edward de Vries Lentsch - 30-8-2016, 15:50 (Update 30-8-2016, 15:50)

Er was een oud plan voor ouderenhuisvesting in de vorm van acht appartementen. Dat is nooit gerealiseerd. ,,Een nieuwe projectontwikkelaar heeft een plan ingediend voor 32 kamers voor dementerenden met zorg. De bouwmassa is ongeveer gelijk’’, aldus wethouder Liesbeth Boersen.

,,Het gaat om drie bouwlagen en een kap. Parkeren vindt bovengronds plaats. Er wordt gerekend op twintig parkeerplaatsen. ,,Acht appartementen leveren meer verkeersbewegingen op dan 32 dementerenden. Ze komen niet buiten het gebouw, en krijgen hooguit bezoek, maar dat is weinig. Daarover zijn ervaringscijfers van vergelijkbare instellingen beschikbaar.’’ Wethouder Anne-Marie Kennis vult aan: ,,Als bewoners niet meer weten wie er op bezoek komt, dan vermindert het bezoek snel.’’

Er is een overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar waarin wordt geregeld dat alle gemeentelijke kosten, inclusief eventuele planschade, voor rekening van de ontwikkelaar zullen komen. Het ontwerp van het gebouw is al goedgekeurd door de ’welstand’.