Blaricum dicht bij akkoord HOV

BLARICUM - De gemeente Blaricum is dicht bij een HOV-akkoord met de provincie Noord-Holland over het meerijden Meent-tracé. Er is ambtelijk overeenstemming bereikt over het oplossen van knelpunten en het voorkomen van de aanleg van een vrije busbaan. Dat heeft wethouder Liesbeth Boersen dinsdag bekend gemaakt.

Door Edward de Vries Lentsch - 30-8-2016, 13:28 (Update 30-8-2016, 13:28)

Aanpak knelpunten op traject meerijden Meent en geen vrije busbaan

De oplossingen worden voorgelegd aan de Blaricumse gemeenteraad en ook Gedeputeerde Staten moeten nog een oordeel vellen, benadrukt wethouder Boersen. ,,In het verleden bleef de vrije busbaan boven de markt hangen. Als het tracé meerijden niet meer HOV-waardig is, zou die vrije busbaan alsnog worden aangelegd. Maar als we met elkaar afspreken dat de problemen opgelost worden waar ze (in de toekomst, red.) ontstaan bij het kruispunt (Stichtseweg-Randweg), dan is die vrije busbaan helemaal niet noodzakelijk. Ambtelijk is de tekst goedgekeurd.’’

Zorgpunten

Een groot aantal Blaricumse ’zorgpunten’ over de Meent-route is besproken. Een van de belangrijkste is beperking van het aantal te kappen bomen voor de aanleg van de nieuwe carpoolplaats aan de Stichtseweg. ,,We denken dat het er ongeveer 50 zullen zijn. Te kappen bomen zijn eiken (aan de kant van de geluidswal, red.) die nooit zijn onderhouden door Rijkswaterstaat. Dus niet 280 bomen waar de actiegroep van uit ging. Bovendien geeft de gemeente Blaricum zelf de kapvergunning af, dus we kunnen de vinger aan de pols houden wat betreft de te kappen bomen. Alle bomen die weg moeten, worden herplant. En er zal met heel veel zorg worden omgegaan met de bomen, de lindes, langs de Stichtseweg. Want die maken de weg tot een mooie laan.’’

Parkeerplaatsen

De parkeerplaats wordt beperkt in omvang. ,,Wij stellen voor uit te gaan van het huidige aantal parkeerplaatsen(23) plus wat er nu in de berm parkeert, laten dat er maximaal 15 zijn. En dan nog een heel klein plusje er bovenop. Dus niet de 150 die ingetekend staan.’’ Ook moeten er oplossingen komen voor de veiligheid van voetgangers en fietsers die de busroute passeren.

,,Het is de bedoeling dat een groep direct betrokkenen uit de woonomgeving betrokken worden bij de inpassing van de bus die dus met het overige verkeer zal meerijden.’’ Blaricum wil ook lid worden van de stuurgroep HOV om bij de verdere uitvoering betrokken te worden.

Het voorstel worden dinsdagavond 6 september besproken tijdens het rondetafelgesprek. Vanwege de te verwachten belangstelling voor het onderwerp zal die vergadering in de raadzaal in Eemnes plaatsvinden. De gemeenteraad beslist 20 september.

Hieronder Aanpak Zorgpunten Meenttracé waar overeenstemming over is bereikt:

In deze memo wordt aangegeven hoe er in het project met de zorgpunten, die verwoord zijn in het raadsvoorstel HOV van 12 augustus 2016, zal worden omgegaan. De in dit memo verwoorde oplossingen zijn veelal ook elders in het project toegepast. Uitgangspunt is dat oplossingen samen met de betrokken inwoners worden uitgewerkt zodanig dat er zowel bij betrokken inwoners als de projectorganisatie een breed draagvlak ontstaat.

1. De inpassing van het bustracé over de Stroomzijde, de bushaltes bij de Oorsprong en Carpoolplaats-Noord en de wijze waarop onze inwoners bij de uitwerking betrokken worden;

De reeds gehanteerde aanpak van keukentafelgesprekken en inloopavonden worden voortgezet met als doel problemen en zorgen op te halen. Samen met de betrokkenen worden oplossingen verder uitgewerkt totdat er een breed gedragen oplossing is. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de wensen van betrokkenen en de situatie terplekke. Elders in het project zijn maatregelen zoals aanpassing van wegdelen, visuele afscherming (schermen of beplanting), beperking geluid en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in de plannen opgenomen. Indien wenselijk kunnen dergelijke oplossingen ook hier worden toegepast.

2. Het aantal te kappen bomen;

Langs de Stichtseweg zullen enkel bomen gekapt worden voor de realisatie van de (noordelijk) halte Carpoolplaats en de bijbehorende voorzieningen. Voor alle te kappen bomen gelden voor het project de gemeentelijke verplichtingen rondom herplant. Hiervoor zal bij de gemeente een kapvergunning aangevraagd moeten worden, waarbij getoetst wordt of het aantal te kappen bomen tot een minimum beperkt is. Ingeschat wordt dat het gaat om ca. 50 bomen

3. De positie van voetgangers en fietsers en de oversteekbaarheid van het tracé;

Aanpak: Ook dit is een punt dat in de verdere uitwerking van het tracé aan de orde zal komen. Samen met de omwonenden wordt gezocht naar een breed gedragen oplossing. Gedacht kan worden aan vrijliggende fiets- en voetpaden en beveiligde oversteekpaden, die ook elders in dit project op plekken waar de veiligheid van fietsers en voetgangers in het gedrang komen, zijn toegepast. Aandacht wordt besteed aan verbinding van Bijvanck en Blaricummermeent, mogelijk door middel van een fietsbrug.

N.B. de Provincie vindt dat de realisatie een fietsbrug over de Randweg niet (direct) binnen de scope van dit project valt. De Provincie ziet dat een goede fietsverbinding met het oude dorp een duidelijke meerwaarde heeft voor de vervoerwaarde. De provincie heeft uitgesproken bereid te zijn subsidiemogelijkheden te onderzoeken en wacht de uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar de fietsbrug over de Randweg met veel belangstelling af.

4. Het aantal parkeerplaatsen dat gepland is bij de bushalte Carpoolplaats-Noord;

Met de Provincie is afgesproken dat:

- Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot iets boven de huidige belasting. Daaraan gaat vooraf, een onderzoek naar de behoefte nut/noodzaak van een aantal parkeerplaatsen op de huidige locatie en een verkenning d.m.v. inrichtingsschetsen, keuze door de stuurgroep;

- De parkeerplaats wordt gefaseerd aangelegd.

5. Verdeling van de kosten die gemaakt moeten worden om noodzakelijke optimalisaties (zoals aangegeven in de rapportage Tracévergelijking HOV ’t Gooi huidige situatie: meerijden ’t Merk versus meerijden Meent (10 juni 2015)uit te voeren;

Met de Provincie is afgesproken dat deze kosten worden betaald uit het project.