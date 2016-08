Na 60 jaar toch een vlucht bij de Gooise Zweefvliegclub

HILVERSUM - Piet van der Weijden heeft er 60 jaar op moeten wachten, maar volgende week gaat hij dan eindelijk de lucht in met de Gooise Zweefvliegclub. De 82-jarige man kreeg een tegoedbon nadat hij de zweefvliegers een film liet zien. Hij raakte de bon kwijt, maar vond deze tientallen jaren later terug in een oude portemonnee.

Door Leander Mascini - 30-8-2016, 11:45 (Update 30-8-2016, 11:45)

De man vertelde het verhaal aan zijn nicht en zij regelde dat Van der Weijden zich alsnog in Hilversum kan melden voor een rondvlucht. Dat meldt hetADdinsdag.

Van der Weijden was in 1956 operateur bij een bioscoop. De zweefvliegers wilden graag een paar 35-mm films zien. Van der Weijden maakte hier geen probleem van en zette de video’s aan. De vliegers waren hier zo blij mee dat ze hem de tegoedbon schonken voor ’een vlucht in een tweezitter zweefvliegtuig lierstartmethode’.

Volgende week is het dus zover, na 60 jaar wachten. Heel zenuwachtig is Van der Weijden niet, hij is vooral benieuwd wat hij te zien krijgt.