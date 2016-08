Geen link stroomstoringen Loosdrecht, Mediapark

HILVERSUM, LOOSDRECHT - De grote stroomstoring maandagavond in Loosdrecht, Nigtevecht en Vinkeveen was níet de opmaat voor de storing die in de nacht van maandag op dinsdag het Mediapark in Hilversum trof. Dat meldt netbeheerder Liander desgevraagd.

Door Henk Runhaar - 30-8-2016, 11:10 (Update 30-8-2016, 12:40)

De storing maandagavond trof zo’n 16.000 huishoudens in de genoemde dorpen. Oorzaak was een defect in een elektriciteitsstation in Vinkeveen. Dat zorgde voor rookontwikkeling in het elektriciteitshuisje, de brandweer moest uitrukken. Om kwart over tien was het leed geleden, meldt beheerder Stedin.

Bij de storing die om twee uur ’s nachts de stroomvoorziening op het Mediapark in Hilversum platlegde, was een zogenoemd voedingspunt de boosdoener. ,,De aansluiting van ons netwerk op het netwerk van het Mediapark’’, zegt een woordvoerster van Liander. Pas rond kwart voor acht dinsdagochtend was de stroomvoorziening op het park volledig hersteld. De NOS kon dankzij de noodstroomvoorziening journaals blijven uitzenden. Elders ging letterlijk het licht uit in tal van studio’s en omroepgebouwen. ’Goedemorgen Nederland’ van WNL werd dinsdagochtend niet uitgezonden.

Liander onderzoekt wat er mis ging. ,,Zoals bij elke storing. Maar in dit geval zou het zomaar een week kunnen duren.’’

Mediapark Beheer kan dinsdag nog niet reageren op de storing. ,,We zijn nog in gesprek met Liander’’, zegt een woordvoerster.