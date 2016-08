Alba, Rubina, Saphira, Alporti en Volante op terrein Zuiderheide Hilversum

Holland Media Combinatie Zorgcentrum Zuiderheide gaat plat.

HILVERSUM - Gele zonneschermen en de strakblauwe lucht vrolijken het plaatje nog een beetje op.

Door Annemarie de Jong - 30-8-2016, 11:02 (Update 30-8-2016, 11:15)

Toch is het duidelijk: zorgcentrum Amaris Zuiderheide aan de Diependaalselaan heeft zijn langste tijd gehad. De eerste vleugel is al weg en het verouderde zorgcentrum wordt komende jaren in fases verder gesloopt. Zuiderheide maakt plaats voor vijf nieuwe woongebouwen met in totaal tweehonderd appartementen en wijkvoorzieningen, zoals een kinderdagverblijf en gezondheidscentrum.

Binnentuin

De vijf gebouwen die in vorm, kleur en uitstraling verschillen heten Alba, Rubina, Saphira, Alporti en Volante en zijn vernoemd naar heideplanten uit de omgeving. Tussen de gebouwen ligt een centrale binnentuin met bankjes en ontmoetingsplekken. ’s Avonds zijn de wandelpaden in de binnentuin verlicht.

Bewoners van Nieuw Zuid kunnen een parkeerplek huren in de semi-overdekte stallingsgarage voor 130 auto’s. Bovenop de garage, gelegen tussen de gebouwen, komt een daktuin. De nieuwe appartementen zijn duurzaam, levensloopbestendig en geschikt voor alle leeftijden.

Vanuit een thuiszorgkantoor in Nieuw Zuid biedt Amaris zorg aan huis in de wijk. Bovendien gaat Amaris een restaurant exploiteren voor de buurtbewoners.

Start bouw

Nieuw Zuid wordt de thuisbasis van woongroep WISjH. De initiatiefnemers hopen dat de jongeren met een verstandelijke/en of lichamelijke beperking in de nieuwe wijk ook voor dagbesteding aan de slag kunnen.

In het najaar start de bouw van de eerste twee gebouwen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. In 2022 is het nieuwe woongebied naar verwachting helemaal afgerond.