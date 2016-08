183 kopjes koffie voor ouders Gooilandschool

BUSSUM - Barista Marco van De Gooische Koffiebus schonk maandag op het schoolplein van de Gooilandschool 183 kopjes koffie aan de ouders die hun kinderen op de eerste schooldag na de vakantie kwamen brengen. Een idee van Muriel Oonincx, moeder van drie jongens. Zij hielp Marco met het uitserveren.

Oonincx kwam op het idee, omdat ze vorige week hevig naar het einde van de vakantie verlangde. „Mijn drie jongens weer in het schoolritme krijgen is lastiger dan het achterstevoren uitlopen van een marathon. En dan die wekker vanochtend, veel te vroeg”, schrijft ze op de site van Famme.nl, waarvan zij oprichter en hoofdredacteur is. „Alleen dat ritme weer hervinden en het vroege opstaan is echt geen pretje.’’ Daarbij kunnen ouders wel een bakkie troost gebruiken redeneert zij. Het gebaar werd getuige de drukte rond de hippe koffiebus, op prijs gesteld.