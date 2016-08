’Maximaal drie gemeenten in Gooi en Vecht’

Archieffoto Studio Kastermans De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger.

HILVERSUM - Uiterlijk 1 januari 2023 moeten er nog maximaal drie gemeenten over zijn in Gooi en de Vechtstreek. Dit is het advies van bureau Deloitte, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek deed naar de bestuurskracht van vijf regiogemeenten.

Door onze verslaggevers - 29-8-2016, 18:32 (Update 29-8-2016, 18:32)

’Geef gemeenten tot uiterlijk medio 2019 de gelegenheid om eigen keuzes te maken en voorkeuren hiervoor te formuleren in overleg met hun bevolking en om - onder regie van de provincie - hierover zo mogelijk tot onderlinge overeenstemming te komen. Indien...