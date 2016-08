Feest in Rex escaleert, politie in ’t nauw

Archieffoto Club Rex aan de Groest.

HILVERSUM - Het maandelijkse feest Aftergooi in Club Rex aan de Groest in Hilversum is maandagochtend uit de hand gelopen.

Door Henk Runhaar - 29-8-2016, 17:51 (Update 29-8-2016, 17:54)

De politie werd rond kwart voor vier gealarmeerd omdat er een vechtpartij tussen twee groepen was uitgebroken in de zaak. Agenten moesten de partijen scheiden. Een bezoeker was behoorlijk gewond geraakt, maar weigerde elk contact met de politie. ,,Het is wel gelukt hem in een ambulance te krijgen’’, zegt een politiewoordvoerster. Een 24-jarige Amsterdammer werd gearresteerd. Hij is later heengezonden met verschillende bekeuringen op zak.

Op straat ging het geruzie door en moest de politie ingrijpen bij verschillende opstootjes. Daarbij kwamen agenten in het nauw. Zij moesten worden ontzet door een flinke politiemacht. Een getuige zag daarbij Volvo’s van de snelwegpolitie.

De politie is een onderzoek gestart, ook naar de veiligheidsmaatregelen in de club. Rex-eigenaar Marco van Velthooven stelt dat de situatie binnen onder controle was. Volgens hem ging het pas buiten mis.