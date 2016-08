Doek valt binnen vier maanden voor De Optimist

Archieffoto: Studio Kastermans/Leon Dakkus Links het café-restaurant op de kop van de Aanloophaven van Huizen.

UIZEN - Nog geen vier maanden heeft café-restaurant De Optimist het uitgehouden op de kop van de Aanloophaven in Huizen. Uitbater Arno Haagmans sluit morgen de deuren: ,,Dit is heel jammer”.

Door Eddie de Paepe - 29-8-2016, 16:25 (Update 29-8-2016, 16:25)

Na restaurants De Woensberg en ’t Meenthuis (in de Blaricummermeent) streek Haagmans in mei van dit jaar neer in de kantine van het Zeilcollege, bij de ophaalbrug aan het Gooimeer. ,,De start was niet gemakkelijk”, legt Haagmans uit. ,,Als het regent, komt hier geen mens. En ’s winters moet je ook kunnen draaien.” Het grootste struikelblok vormde volgens de uitbater het conflict binnen de familie Schra. ,,In het begin had ik te maken met Jan, met wie je goed afspraken kunt maken. Maar toen nam zijn broer Henk het over, en die wil helemaal niets. De communicatie gaat via zijn advocaat.”

In gebreke

Haagmans had naar eigen zeggen met Jan Schra afgesproken dat hij alle catering voor de zeilschool zou doen. ,,Maar zijn broer Henk zei: ’Daar begin ik niet aan’. Ik heb hem in gebreke gesteld, maar ik heb geen zin om veel energie in allerlei procedures met ongewisse afloop te steken.”

De uitbater had allerlei plannen om zijn uitspanning aan het Gooimeer te verbeteren en meer klanten te trekken, ook wanneer het weer niet meewerkt. Zo wilde Haagmaans graag het terras geheel of gedeeltelijk overdekken. Ook had hij plannen voor het vergoten van de eetzaal en het bouwen van een opslagruimte. Hij stuitte echter telkens op het ’nee’ van de eigenaar.

Vetvangput

Als klap op de vuurpijl kreeg Haagmans bezoek van de Omgevingsdienst, die constateerde dat het horecapand niet aan de eisen voldeed. De vereiste aanschaf en installatie van onder meer een afzuiginstallatie en een vetvangput zou hem tien mille gaan kosten. Hij besloot de pijp aan Maarten te geven. ,,Heel erg jammer. Dit is een van de mooiste plekjes van Huizen. Aan het open water en langs wandel- en fietsroutes.” Haagmans vertrekt waarschijnlijk naar Almere, waar hij de keuken van een eetcafé hoopt over te nemen.